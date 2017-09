Ces 3 policiers font le buzz avec leur selfie

Ce n’est pas commun, 3 policiers de Floride s’apprêtant à intervenir après le passage d’Irma se sont photographiés avant de partir en mission et l’on posté sur les réseaux sociaux de la Police de Gainesville sans savoir qu’ils déclencheraient une telle vague de commentaires de la part d’admiratrices.

Sans s’en rendre compte, la police locale a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux puisque de nombreuses jeunes femmes ont écrit des commentaires torrides, séduites par le physique avantageux des trois hommes. La photo a été « likée » près de 277.000 fois en quelques jours.

Le plus souriant de l’histoire, reste encore les commentaires de la photo qui sont de véritables pépites : « Comme si la Floride n’était déjà pas assez humide » ; « Ces gars ont vraiment changé la signification de la chanson ‘Fuck The Police » ou encore « Je me sens plus en sécurité rien qu’en regardant cette photo ».

Si vous voulez suivre ces beaux gosses :