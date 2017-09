Women Drive, le premier service de taxi pour les femmes !

Nouveau concept qui déchire en France ! Un service de taxi, exclusivement pour et par les femmes.

La start-up « Women drive » est un service de transport sur-mesure dédié aux femmes dans le but d’éviter les mauvaises rencontres. Dans la voiture, pas de bonbons ni de bouteille d’eau, mais un kit de dépannage pour maquillage express, des lingettes et soins de beauté de base, des plaids «girly» rose vif, et de l’eau aromatisée…

« Women drive » est la première société de transport où des femmes conduisent d’autres femmes à destination de particuliers et de sociétés. Vous pourrez faire vos courses, vous déplacer en ville et rentrer de soirée à n’importe quelle heure sans regards indiscrets ou propositions ambiguës du chauffeur masculin.

«L’objectif est de prouver que le transport de personnes n’est pas un métier réservé aux hommes, et que les femmes ont le droit d’être transportées en toute sérénité», explique la fondatrice de la start-up, Sarra Boubchir, qui souhaite promouvoir «l’excellence au féminin». S’ils ne sont pas la cible de l’entreprise, les hommes qui souhaiteraient se déplacer avec Women drive sont cependant les bienvenus.

Bientôt en Belgique peut être ? Toutes les infos sur womendrive.fr