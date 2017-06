Tinder a dévoilé cette semaine les titres les plus souvent mis en avant par ses utilisateurs. Il en existe 3 classements : par les hommes, les femmes et les deux confondus.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs titres dancefloor de ce classement :

1. Shape of You – Ed Sheeran

2. Starboy – The Weeknd

3. I Feel It Coming – The Weeknd

4. Despacito – Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber

5. Closer – The Chainsmokers

6. One Dance – Drake

7. 24K Magic – Bruno Mars