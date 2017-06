Découvrez le dernier classement de la Fun List

Tous les samedis de 18h à 20h, découvrez le classement de vos 20 titres dancefloor préférés avec Anto sur Fun Radio

Découvrez le classement de ce samedi 24 juin 2017

20 – GALANTIS – Hunter

19 – KATY PERRY – Bon Appétit

18 – MARTIN GARRIX – There for you

17 – BYME – Pourquoi chérie

16 – JONAS BLUE – Mama

15 – ANNE MARIE – Ciao Adios

14 – HARDWELL – Creatures of the night

13 – ED SHEERAN – Shape Of you

12 – ALOK – Hear Me Now

11 – THROTTLE – Hit the road Jack

10 – MAJOR LAZER – Run Up

09 – ZEDD – Stay

08 – KYGO & ELLIE GOULDING – First Time

07 – JAX JONES – You don’t know me

06 – CHEAT CODES – No Promises

05 – KYGO & SELENA GOMEZ – It Ain’t Me

04 – DJ KHALED & JUSTIN BIEBER – I’m The One

03 – JADED – In the morning

02 – JASON DERULO – Swalla

01 – LUIS FONSI ft JUSTIN BIEBER – Despacito

C’est la dernière émission de la Fun List cette saison ! Et à l’occasion, pour la 5e semaine consécutive, Luis Fonsi et Justin Bieber restent numéro 1…

Meilleure progression de la semaine pour DJ Khaled & Justin Bieber, en seulement deux semaines, leur titre I’m The One se classe déjà 4e du classement.

Les entrées de la semaine

Galantis avec Hunter (20e place) ;

Martin Garrix avec There For You (18e place) ;

Jonas Blue avec Mama (16e place) ;