Une pluie de billets dans le sud de la France

C’est à Cannes plus précisément que s’est déroulé ce fait divers peu commun. Alors qu’un employé d’un fast-food sortait les poubelles, une dispute éclate dans un immeuble voisin. Une femme hurle et des livres et effets personnels sont jetés de la fenêtre. Soudain, le calme avant de lancer des billets de banque par la fenêtre.

Tandis qu’un attroupement se forme, certains ne manquent pas de ramasser des billets et de se sauver. L’employé, lui, réussit à récupérer 900€ : un billet de 500€ et deux billets de 200€.

Il rapporte la somme aussitôt à son patron. Il confie qu’il « n’avait absolument pas l’intention de les garder. Aucune personne censée ne jette de l’argent par les fenêtres. Je n’allais pas profiter de la situation… ».

Conclusion : le montant volatilisé se situerait entre 5.000€ et 9.000€. Si l’employé a rapporté l’argent au commissariat, tout le monde n’en a pas fait autant… Heureusement qu’il y a encore des gens honnêtes !

Et vous, qu’auriez-vous fait ? 🙂