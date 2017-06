Mary Poppins est de retour !

Supercalifragilisticexpialidocious

Vous avez relu plusieurs fois non ? :p

S’il y a bien une chose qui nous a marqué avec Mary Poppins, c’est cette chanson ! On s’attendait à ne jamais revoir la famille Banks sur nos écrans et pourtant…

Les aventures reprennent avec « Mary Poppins Returns »! L’histoire reprendra 25 ans plus tard, Mary Poppins sera toujours accompagnée de son fameux parapluie et surtout de son sac magique sans fond. Elle retournera dans la même famille mais cette fois dans un contexte un peu spécial.. La crise boursière de 1929 en Angleterre… Mary reviendra en fait pour aider Michael Banks, dévasté par la mort de son épouse et seul pour élever ses deux enfants.

Un scénario qui donne déjà envie, et les acteurs sont selon nous, pas mal choisis !!

On retrouve la jolie Emily Blunt dans le célèbre rôle de la nounou. Elle remplacera Julie Andrews et contrairement à celle-ci, fini les tenues sombres! Car si on se fie aux premières images dévoilées, Mary Poppins sera vêtue de rouge et de bleu..

A l’identique, les décors seront encore plus colorés. On vous laisse découvrir les toutes premières images du film…

PS : Il faudra néanmoins attendre encore un peu puisque le film sortira pour Noël… Le 25 décembre 2018 !!!