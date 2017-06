Une maman poule pour Orlando Bloomâ€¦

On peut toujours compter sur sa maman, Orlando Bloom ne fait pas exception. Sa maman a envoyé le CV complet de son fils à toutes les rédactions britanniques. Quatre pages envoyées aux plus grands médias avec pour but de corriger les « inexactitudes répétées sur son fils ».

Il faut surtout savoir qu’à maintenant 75 ans, la maman de notre « Will Turner » était journaliste. C’est pourquoi Sonia Copeland Bloom a décidé d’envoyer le parcours de son fils, accompagné d’une note : « J’ai le plaisir de vous envoyer une copie de son CV qui est à la fois mis à jour et 100% correct. »

Très fière de son fils, elle a non seulement listé les films dans lesquels l’acteur a joué, mais également fait un point sur son éducation, ses diplômes d’honneurs, son rôle de parrain dans « New Marlow Youth Theatre », sans oublier son travail humanitaire.

Et comme toute maman qui se respecte, elle a mis en avant son fils en publiant également quelques critiques élogieuses d’Orlando, où son ascension était qualifiée « digne d’une météorite ».

Et vous, votre maman a déjà fait quelques choses de oufff pour vous ? On veut savoir ! 🙂