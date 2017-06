Un cours dâ€™histoire basÃ© sur Â«Â Game Of ThronesÂ Â» â€¦

Quand Harvard créer un cours d’histoire basé sur la série moyenâgeuse, c’est la folie. Censé faire le lien entre la période médiévale et la fiction, le phénomène « Game Of Thrones » est présent PARTOUT.

Proposé dés la rentrée 2017, le cours s’intitulera « Le vrai Game Of Thrones : des mythes modernes aux mythes médiévaux ». Le but sera d’enseigner au travers des ouvrages de Georges R.R. Martin ainsi qu’à travers la série de HBO.

Harvard veut montrer aux élèves comment les séries et la télévision ont pour but d’adapter et de détourner l’histoire et la culture du monde médiéval entre 1400 et 1500. Les cours seront basés également sur des personnages clés tels que le roi, la femme dévouée, l’aventurier…

Si l’idée est innovante, elle n’est pas la première. En effet, cet été, l’université de Berkeley propose des leçons sur l’art du langage inventé, donné par le créateur du « Dotraki ». Une expérience unique pour les fans de la série.

Et vous savez quoi … Elle reprend dans 42 jours ! Vous avez hâte ???