La version Bieber de « Despacito » confirme sa place de numéro 1

Tous les samedis de 18h à 20h, découvrez le classement de vos 20 titres dancefloor préférés avec Anto sur Fun Radio

Découvrez le classement de ce samedi 03 juin 2017

20 – BYME – Pourqoui chérie (E)

19 – BAKERMAT – Baby (=)

18 – DJ KHALED & JUSTIN BIEBER – I’m The One (E)

17 – DAVIG GUETTA – light My Body Up (=)

16 – KYGO & ELLIE GOULDING – First Time (=)

15 – KATY PERRY – Bon Appétit (+3)

14 – YELLOW CLAW & DJ SNAKE – Good day (-4)

13 – ODYSSEY – Fly (+1)

12 – ANNE MARIE – Ciao Adios (+1)

11 – BASADA – Get Get Down (-2)

10 – ZEDD – Stay (-6)

09 – ALOK – Hear Me Now (-1)

08 – JADED – In the morning (+3)

07 – ED SHEERAN – Shape Of you (=)

06 – CHEAT CODES – No Promises (=)

05 – JASON DERULO – Swalla (+10)

04 – JAX JONES – You don’t Know Me (-1)

03 – MAJOR LAZER – Run Up (+1)

02 – KYGO & SELENA GOMEZ – It Ain’t Me (=)

01 – LOUIS FONSI ft JUSTIN BIEBER – Despacito (=)

Vous avez choisi de sortir Willy William et Don Diablo du classement de la Fun List cette semaine.

Meilleure progression depuis le début de l’année 2017, Jason Derulo et Swalla augmente de 10 places en seulement 1 semaine pour se classer ce weekend numéro 5 !

Les entrées de la semaine

BYME avec Pourquoi Chérie (20e place) ;

DJ Khaled et Justin Bieber avec I’m The One (18e place) ;