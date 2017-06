Découvrez le classement de la FUN LIST

Tous les samedis de 18h à 20h, découvrez le classement de vos 20 titres dancefloor préférés avec Anto sur Fun Radio

Découvrez le classement de ce samedi 27 mai 2017

20 – WILLY WILLIAM – Voodoo (-2)

19 – BAKERMAT – Baby (E)

18 – KATY PERRY – Bon Appétit (+2)

17 – DAVIG GUETTA – light My Body Up (-1)

16 – KYGO & ELLIE GOULDING – First Time (+1)

15 – JASON DERULO – Swalla (E)

14 – ODYSSEY – Fly (-2)

13 – ANNE MARIE – Ciao Adios (=)

12 – DON DIABLO & MARNIK – Children Of A miracle (-1)

11 – JADED – In the morning (+4)

10 – YELLOW CLAW & DJ SNAKE – Good day (=)

09 – BASADA – Get Get Down (-1)

08 – ALOK – Hear Me Now (-2)

07 – ED SHEERAN – Shape Of you (-2)

06 – CHEAT CODES – No Promises (+3)

05 – MAJOR LAZER – Run Up (-2)

04 – ZEDD – Stay (+3)

03 – JAX JONES – You don’t Know Me (+1)

02 – KYGO & SELENA GOMEZ – It Ain’t Me (=)

01 – LOUIS FONSI ft JUSTIN BIEBER – Despacito (=)

Vous avez choisi de sortir Tujamo et Richard Orlinski du classement de la Fun List cette semaine.

Ce samedi, Jaded avec le titre « In The Morning » réalise la plus forte progression de la semaine en montant de 4 places dans le classement de la FUN LIST.

Votez dès maintenant pour votre titre préféré par SMS au 3044 (1€ par message envoyé/reçu)

Les entrées de la semaine

Jason Derulo avec Swalla (15e place) ;

Bakermat avec Baby (19e place) ;