Avis aux fans du Seigneur des anneaux…

Si la franchise est finie, ce n’est peut-être pas vraiment le cas. En effet, un manuscrit de J.R.R. Tolkien a été publié hier par les éditions « HarperCollins ». Un coup de pub cinq étoiles pour la maison d’édition qui a obtenu les droits de diffusion de « Beren et Lúthien ».

Ce conte inédit serait, apparemment, LA source d’inspiration du « seigneur des anneaux ». Ce conte mythique raconte l’amour interdit d’une elfe et d’un mortel à la fin tragique.

Évoqué dans les bouquins, ce mythe fondateur serait la dernière pièce manquante de la « Terre du milieu ».

Tolkien avait écrit ce petit récit lors de son retour de la Première Guerre mondiale. Son fils a, âge de 92 ans aujourd’hui, a décidé de le publier pour marquer le centenaire des débuts d’auteur de son papa…

Reste à savoir si une énième adaptation va voir le jour ? Perso, on ne dit pas non ! Et vous ? 🙂