Le « Pawsecco », un vin sans alcool pour chien et chat

On vous accusait d’être célibataire depuis trop longtemps ? On vous disait que vous alliez finir par vous ennuyer seul(e) avec votre chat ?

L’époque est révolue ! Du moins, l’ennui ne sera plus pareil..

La marque « Woof & Brew » vient de créer le Pawsecco, c’est un peu comme le Prosecco, mais pour chien et chat.. Il s’agit en fait d’un vin pétillant sans alcool, tout spécialement inventé pour nos animaux de compagnie chéris !

Bah oui, on s’est tous déjà retrouvé seul à la maison à vouloir prendre l’apéro, mais c’est quand même vachement triste et surtout bizarre.. La solution est maintenant toute trouvée !

La boisson fait déjà fureur et sur les réseaux sociaux on aperçoit les toutous et les minous en train de siroter tranquillement leur Pawsecco..