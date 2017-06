Hollywood n’a qu’à bien se tenir…

Les « fans films » débarquent ! Bien que ce n’est pas un phénomène nouveau, ceux-ci sont en train d’essayer de dépasser les blockbusters américains ! Batman, Dardevil, Indiana Jones ou encore Harry Potter, ces films « amateurs » sont une véritable mine exploitable par les industries du cinéma…

Il y a quelques jours est sortie la bande-annonce du « fan films » sur les origines de Voldemort : VOLDEMORT : Origins of the heir. Bien loin des films Harry Potter, c’est tout de même un trailer cinq étoiles que nous offre la production. Si son envergure et ses effets spéciaux sont impressionnants, ce n’est ni le premier ni le dernier film à s’inspirer du monde du sorcier.

Si de nombreuses réalisations amateurs sont acceptées, elles ne peuvent être exploitées pour des raisons de Copyright. Mais l’explication des films de qualités s’explique surtout par la baise du prix du matériel cinématographique, l’accessibilité aux effets spéciaux et à la diffusion web, permettant de toucher un grand nombre de personnes.

Et les meilleures réalisations sont attribuées aux…

Français ! En effet, il serait prouvé que ce sont les « fans films » français qui seraient les meilleurs. Par exemple, « Dardevil : The Teaser » ou encore « Batman : Ashes to Ashes » ont fait fureur dés leurs sorties sur les plateformes vidéo !

Mais le plus impressionnant reste quand même « Les aventuriers de l’Arche Perdue ». Pas celui de Spielberg mais bien un « fan film » réalisé par trois amis de 12 ans dans les années 80. Après 10 ans de travail pour le terminer, il sortira dans les salles américaines en 2014 pour ensuite être placé sur Netflix… Comme quoi, il ne faut jamais désespérer…

Nous, on a qu’une chose à dire : 24 millions de vues YouTube contre 2 millions d’entrées cinéma … Faites vos jeux ! 🙂