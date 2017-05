Enfin le grand retour du BIGDIL !!!

ENFIN !!!

On l’attendait tous, pas vrai ?? C’est le site de Jean-Marc Morandini qui nous apprend la bonne nouvelle.. Vincent Lagaf’ est de retour avec le Bigdil !

Pour fêter ses 20 ans, le jeu reviendra bientôt sur la chaîne française C8. D’abord pour un gros prime time en guise d’anniversaire, et ensuite en fonction du succès, le jeu serait diffusé quotidiennement à 18h.

Durant 6 ans et jusque juillet 2004, le Bigdil rassemblait chaque soir plus de 6 millions de personnes ! Aucun doute donc quant au succès du jeu qui touchait d’ailleurs toutes les générations, mais est-ce cela sera toujours d’actualité ? On attend aussi de voir si Bill sera toujours ce fameux extraterrestre bleu ou bien s’il aura évolué avec le temps, laissant place à un personnage un peu plus design!

La diffusion du premier prime est prévue pour la saison prochaine, en 2018 donc. Plus qu’à espérer qu’une chaîne belge nous passe la rediff de ce prime.. On croise les doigts !!

Et vous, vous kiffez cette émission ??