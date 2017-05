On continue dans la série immobilière…

Après la maison de Prince et la maison de Jordan Belfort, c’est aujourd’hui au tour d’Harry Styles de vendre sa maison. L’ex-membre des One Direction a décidé de vendre sa maison pour allier ses deux passions : les affaires et l’immobilier.

Mise au prix de 8,5 millions de dollars (soit environ 7,6 millions d’euros !), il sait exactement ce qu’il fait. En effet, achetée il y a un an pour presque deux millions de moins, c’est une belle plus-value que le chanteur va toucher !

Quant à la maison, elle est ce qu’il y a de plus cosy : 380 mètres carrés, une salle de sport, une salle de projection, six salles de bain pour quatre chambres … Mais ce n’est pas tout : la maison du Britannique de 23 ans est également pourvue d’une suite au dernier étage de son palace, donnant un accès direct à un balcon privatif !

Ajoutez à cela un spa, une piscine, des centaines de bambous, une terrasse et un salon couvert, on comprend vite le prix demandé par monsieur Styles.

Le chanteur qui se lance désormais en solo se lancerait-il un jour dans le monde de l’immobilier ?

Alors les fans, vous voulez l’acheter ? : – )

On vous propose de réécouter « Sign Of The Time », peut-être ça donnera l’envie d’acheter sa maison !