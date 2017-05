De la planète rouge aux États-Unis…

Ce mercredi sort dans les salles « Un monde entre nous », un film de science-fiction avec comme sujet principal, les origines paternelles. Filmé en 2015, il aura fallu deux ans pour que ce long métrage arrive enfin dans nos salles obscures. Coup d’œil sur un film alliant romance et drame au milieu de l’espace….

Ça raconte quoi ? Gardner est élevé en secret sur Mars dans une base scientifique. En effet, sa mère astronaute est décédée en lui donnant la vie et, voulant éviter une mauvaise presse, la NASA a décidé de garder l’affaire secrète. Adolescent maintenant, il va se lier d’amitié avec une fille et voyagera aux États-Unis. Sa mission ? Retrouver un père qu’il n’a jamais connu…

Avec un casting brillant, on retrouve Asa Butterfield (Miss Peregrine et les enfants particuliers) dans le rôle principal. Si sa performance est très bonne, on en attendait plus du célèbre Gary Oldman. Notre « Sirius Black » ne convainc pas vraiment avec sa prestation qui aurait pu être plus recherchée. Quant à l’héroïne de l’histoire, elle est jouée par Britt Robertson (The First Time) et nous offre un rôle sur mesure, même si parfois un peu trop décalé.

Visuellement, c’est beau ! Le scénario est intéressant, les dialogues sont assez bien construits. C’est un film plutôt pour adolescent qui pourrait quand même en émouvoir plus d’un. Le thème récurrent étant l’innocence des différents personnages. On retiendra d’ailleurs cette belle phrase : « J’avais peur, je ne voulais pas savoir comment on devient humain. Tu m’as transformé et, peu importe ce qui arrivera, ça en valait la peine ».

Point négatif de ce film, on n’a pas le temps de s’attacher aux différents protagonistes. Les scènes s’enchaînent trop vite pour avoir de l’affection ou de l’espoir dans la relation qui est en train de se construire. C’est vraiment dommage…

Si vous aimez les films romantiques et larmoyants, foncez voir celui-ci. Mais si vous vous attendez à un film de pure science-fiction et de sérieux, passez votre chemin !

Note de la rédaction : 7/10