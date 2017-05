Disney précise ses intentions pour Aladdin…

Eh oui, Disney travaille actuellement sur une adaptation en « live-action » du classique de 1992 : Aladdin. Et après le film d’animation, les studios ont décidé de décliner l’histoire sous forme de comédie musicale. S’ils l’ont déjà fait avec « Beauty & The Beast », réaliser la même chose avec le roi des voleurs est un pari risqué…

Voulu comme LE film le plus drôle et énergétique de sa génération, un casting londonien a déjà retenu Jasmine et Aladdin. Si le film ne sera tourné que de juillet 2017 à janvier 2018, les visages commencent déjà à tomber.

Jade Thirlwall campera donc le rôle de Jasmine. La jeune femme de 24 ans, membre du groupe des Little Mix, pourrait bien stopper la musique le temps du tournage. Dans le rôle d’Aladdin, c’est Armani Salado qui remporte le casting. S’il n’est pas encore connu du grand public, ça ne devrait pas tarder…

Pour le génie, beaucoup de bruit laisse supposer que Will Smith incarnera ce personnage hors-norme. Un défi de taille afin de rendre hommage à Robin Williams, qui l’incarnait à la perfection.

Pour le reste des rôles, nous avons peu d’informations, mais ça ne devrait tarder…

Et vous, hâte de voir cette nouvelle adaptation Disney ? 🙂