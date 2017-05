Nous avons vu le dernier “Pirates des Caraïbes”…

Et autant être honnête, on a A-DO-RÉ ! Jack Sparrow est bel et bien de retour dans une aventure à couper le souffle. Mais il ne revient pas seul : Barbossa, Will Turner, Elizabeth Swann sont également de la partie. Ajoutez à cela le fils de Wil, une brillante astronome et un méchant juste parfait… Zoom sur ce cinquième volet de la franchise Disney !

Après un quatrième épisode assez critiqué, Disney réussit son pari. De retour avec un film puissant, reprenant tous les ingrédients qui ont rendu Jack Sparrow et ses amis célèbres.

Ça raconte quoi ? Il y a des années, Jack Sparrow a vaincu un traqueur de pirates espagnol et l’a emprisonné dans le triangle des Bermudes. Mais voilà, le capitaine Salazar est de retour du monde des morts et il est bien décidé de se venger de Jack et d’éradiquer les pirates. Le seul moyen pour Jack de se sauver est de mettre la main sur le trident de Poséidon. Celui-ci l’aidera à renvoyer Salazar nourrir les poissons… Mais ce n’est pas si simple que ça. Heureusement, il sera aidé par ses fidèles amis et de nouveau très… inattendu.

Le film se déroule 17 ans après le troisième volet « jusqu’au bout du monde ». Avec des décors et l’humour toujours aussi présent, on retrouve un film qui touche presque la perfection du « coffre maudit ». Un film qui laisse peu de temps morts, beaucoup d’actions et de sourire, jusqu’à un final inattendu, mais toujours aussi incroyable. Après Davy Jones et Hector Barbossa, on retrouve enfin un méchant auquel on peut s’attacher et s’identifier.

Si Keith Richard n’est pas de la partie, nous aurons tout de même l’occasion de voir un membre de la famille de Jack Sparrow. Mais le monde du rock n’a pas fini d’être épaté. Eh oui, Paul McCartney fait une apparition en caméo dans un rôle totalement inattendu.

On attend avec plaisir la sortie de la sixième aventure des pirates… Mais attention, ne sortez pas avant la fin … Une surprise vous attend après le générique !! : – )

La note de la rédaction : 9/10 !