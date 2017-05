C’est officiel, Katy Perry revient…

On savait qu’elle préparait un nouvel album, on connaît la date maintenant ! En effet, le 9 juin prochain sortira « Witness », 5ème album de l’ex d’Orlando Bloom. Quatre ans après le succès mondial de « Prism », Katy nous revient avec un album qui s’annonce déjà exceptionnel.

À 32 ans, elle est devenue plus mature et sereine. Avec la sortie des singles tels que « Chained to the Rythm » ou encore « Bon Appétit », l’album promet de faire bouger les foules lors de sa tournée. D’hors et déjà annoncée dés septembre en Amérique, les dates européennes ne tarderont pas à se dévoiler.



En attendant la sortie de l’album, nous vous proposons de réécouter un morceau déjà indémodable de la chanteuse : « Chained to the Rythm ».