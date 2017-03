Ed Sheeran reste pour la 3ème semaine consécutive à la tête de la Fun List

Tous les samedis de 18h à 20h, découvrez le classement de vos 20 titres dancefloor préférés avec Anto sur Fun Radio

Découvrez le classement de ce samedi 18 mars 2017

20 – LOST FREQUENCIES – All Or Nothing (E)

19 – THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY – Something Just Like This (-2)

18 – KYGO & SELENA GOMEZ – It ain’t me (+2)

17 – BURAK YETER – Tuesday (-2)

16 – VITAA – Peine et Pitié (+3)

15 – MANUEL RIVA – Mhm Mhm (+3)

14 – SEAN PAUL – No Lie (=)

13 – THE MAGICIAN – Tied Up (=)

12 – BSSMNT – Tu Vas Danser (-2)

11 – LOUIS FONSI – Despacito (+1)

10 – BAKERMAT – Living (-1)

09 – MAJOR LAZER – Run Up (-2)

08 – STARLEY – Call On Me (=)

07 – CLEAN BANDIT & SEAN PAUL – Rockabye (-1)

06 – DON DIABLO – Cutting Shapes (-1)

05 – HENRI PFR – Until The end (-2)

04 – THE WEEKND & DAFT PUNK – I feel It coming (=)

03 – MARTIN GARRIX – Scared To Be Lonely (+8)

02 – JAX JONES – You Don’t Know Me (=)

01 – ED SHEERAN – Shape Of you (=)

On peut dire au revoir à Nervo et son titre Alone qui quitte le classement cette semaine.

Martin Garrix réalise la plus forte progression avec le titre « Scared To Be Lonely ». Il rejoint le top 3 en passant de la 11e à la 3e place du classement de la FUN LIST.

Par contre, le belge Henri PFR avec « Until the End » perd 2 places et recule à la 5ème position.

Votez dès maintenant pour faire grimper votre titre fun préféré par SMS au 3044 (1€ par message envoyé/reçu)

L’entrée de la semaine

Lost Frequencies avec All or nothing (20e place) ;