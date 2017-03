Quand Nicki Minaj devient la fan â€¦

Eh oui, la chanteuse des Caraïbes adore Céline Dion. C’était donc normal pour elle de publier une vidéo sur Instagram, imitant les gestes de la Canadienne durant ses shows. Des gestes qui sont maintenant cultes ! Mais elle ne s‘attendait pas à ce qui allait lui arriver…

Un petit play-back sur « It’s all coming back to me » de Céline Dion, on l’a tous déjà fait. Mais la Québécoise ne nous répond pas … C’est pourtant ce qui est arrivé à Nicki Minaj !

En effet, la vidéo est arrivée à la vue de Céline qui, sans manquer d’autodérision, a répondu à la « Queen of Rap ». C’est sur Twitter que se sont passés les échanges. Céline a répondu « Excellente interprétation ! Good Job ! ». Ce à quoi la Nicki n’a pu s’empêcher de répondre qu’elle la remerciait et qu’elle l’aimait tellement…

Moquerie ou non, nous, on est fan !

Et vous, vous en pensez quoi ? 🙂

https://www.instagram.com/p/BRmJZkpBMwE/