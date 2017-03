Kanye West va toujours plus loin â€¦

Après avoir conquis avec succès le monde de la musique et de la mode, la star voulait se lancer dans le cosmétique, le mobilier, les salles de sport … Mais voilà qu’un mystérieux site internet et un colis étrange viennent relancer le mystère Kanye West. Zoom sur ce projet secret…

Un coup d’éclat prévu pour le 20 mars pour être précis. En effet, un site internet intitulé http://www.772233688.com/ a vu le jour cette semaine. Sur celui-ci, on peut apercevoir les mots « Kanye West », « 20 mars » et « Project 10 ». Sur le site se trouve également une vidéo statique qui devrait diffuser quelque chose à la date prévue. Mais diffuser quoi ? Si c’était un album, il s’agirait de son 10ème, c’est donc fort probable. Mais si le mari de Kim Kardashian annonçait une tout autre nouvelle ?

Un paquet suscite le doute…

Arrivée récemment dans les studios de MTV, une VHS sème le doute chez les médias (et les fans !). Sur celle-ci, on peut lire « E Pluribus Unum ». La maison de disque de Kanye West ne sait pas d’où vient ce colis et annonce qu’ils n’ont aucune information à fournir sur un prochain album. De plus, une carte de crédit blanche portant les mêmes numéros que le site internet a été envoyée à la rédaction.

Serait-ce une farce ou une surprise de taille pour l’artiste ? À votre avis ?