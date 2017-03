Ed Sheeran confirme sa place de numéro 1 !

Tous les samedis de 18h à 20h, découvrez le classement de vos 20 titres dancefloor préférés sur Fun Radio

Découvrez le classement de ce samedi 11 mars 2017

20 – KYGO & SELENA GOMEZ – It ain’t me

19 – VITAA – Peine et Pitié

18 – MANUEL RIVA – Mhm Mhm

17 – THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY – Something Just Like This

16 – NERVO – Alone

15 – BURAK YETER – Tuesday

14 – SEAN PAUL – No Lie

13 – THE MAGICIAN – Tied Up

12 – LOUIS FONSI – Despacito

11 – MARTIN GARRIX – Scared To Be Lonely

10 – BSSMNT – Tu Vas Danser

09 – BAKERMAT – Living

08 – STARLEY – Call On Me

07 – MAJOR LAZER – Run Up

06 – CLEAN BANDIT & SEAN PAUL – Rockabye

05 – DON DIABLO – Cutting Shapes

04 – THE WEEKND & DAFT PUNK – I feel It coming

03 – HENRI PFR – Until The end

02 – JAX JONES – You Don’t Know Me

01 – ED SHEERAN – Shape Of you

On compte dans les sorties de la semaine Tinnie Tempah et Text from your ex, Alesso et Falling ainsi que FloRida et son dernier titre Cake.

Ce samedi, The Weeknd et Daft Punk avec le titre « I feel it coming » réalise la plus forte progression de la semaine en montant de 3 places dans le classement de la FUN LIST en se positionnant maintenant à la 4e position.

