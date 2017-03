Nous avons vu le dernier Disney pour vous…

Il sort officiellement dans 8 jours, mais nous l’avons vu en avant-première pour vous. Des personnages à la musique en passant par le scénario, la rédac de Fun Radio décrypte cet incontournable succès de l’année 2017 pour vous !

Une adaptation fidèle ?

Porté à l’écran par un casting brillant, « Beauty & the Beast » s’annonce comme un des films incontournables de 2017. Le pari était haut, mais réussi. Au niveau visuel, les décors sont presque identiques à ceux du long métrage d’animation. On retrouve le château et sa célèbre aile ouest, la forêt, le village… Le tout est d’une incroyable finesse et élégance.

Côté musique, on retrouve toutes les chansons du célèbre dessin animé… mais pas seulement. En effet, les scénaristes ont trouvé pertinent de rajouter trois chansons. Le problème, c’est que celles-ci cassent vraiment le rythme du film. Alors qu’on retrouve avec joie les airs de notre enfance, ces nouvelles compositions arrivent un peu comme un cheveu de la soupe. Conclusion ? Elles auraient dû être coupées au montage (ou bien être insérées comme dialogue). Néanmoins, on peut féliciter Alan Menken d’avoir réinterprété ses plus grands succès provenant de l’œuvre originale.

Au niveau des personnages, c’est un peu plus compliqué ! En comparaison avec le chef-d’œuvre de 1991, la psychologie des personnages est plus poussée, notamment au niveau du père de Belle, Maurice (Kevin Kline). Celui qui, dans le dessin animé, est peu présent occupe une place importante dans le film. Cela permet de développer des aspects plus personnels (mais pas toujours utile) à l’histoire, tel que la mère de Belle. D’autre part, le mental de Belle (Emma Watson) est plus poussé que dans la version originale. Elle affirme clairement son côté « femme » émancipatrice et indépendante. Quant à Gaston (Luke Evans), il se trouve être moins bête, mais beaucoup plus cruel. Son acolyte, LeFou (Josh Gad), est différent ; il suit Gaston par « amour », mais n’adhère pas vraiment à ses choix.

Heureusement, le premier personnage ouvertement gay de la franchise parvient à ne pas tomber dans les clichés. Et ça, c’est vraiment réussi. Sans oublier que pour tous, il faut avouer une chose : leur accent français est parfait !

Du point de vue « Motion Capture », il n’y a rien à redire. L’incrustation est parfaite et les objets juste splendides. Certains nouveaux personnages ajoutent même une plus-value à cette histoire d’amour. Par exemple, le piano lors de la célèbre chanson « Be our guest ». Ensuite, Lumière (Ewan McGregor), Big Ben (Ian McKellen), Madame Samovar (Emme Thompson) et son fils, Zip, sont tout simplement travaillés à la perfection. Alliant humour et sensibilité, le public retrouve facilement ceux qui ont transformé l’enfance de nombreuses personnes. À ce niveau-là, chapeau Disney, c’est du grand art !

Sauf que …

Là où ça coince (parfois), c’est au niveau scénaristique. Bill Condon et Disney ont cru bon de rajouter des explications, inexistantes dans l’œuvre originale. Pourquoi le prince est-il si égoïste ? Maurice et Belle ont-ils toujours vécu au village ? Quelle est la symbolique de la rose ? Que devient Lefou après la mort de son meilleur ami, Gaston ? Tant de question qui restaient sans réponse. Malheureusement, une fois celles-ci élucidées, on se rend vite compte… qu’elles auraient pu rester sans réponse. En effet, si certaines parties s’éclairent à présent, les réponses ne sont pas toujours pertinentes ou assez élaborées. C’est, par exemple, le cas pour l’enchanteresse. Au final, qui est-elle ? Pourquoi a-t-elle laissé un autre cadeau (alors qu’on ne l’évoque nulle part) ? Une des questions les plus importantes qui restera sans doute sans réponse…

Cependant, le côté festif et romantique de l’animation est toujours aussi présent. Plus sombre et moins romantique que l’original, le film arrivera tout de même à faire salle comble d’ici sa sortie, prévue pour le 22 mars 2017.

Pourquoi ça marche ?

C’est simple ! Depuis la nuit des temps, les contes de fées ont toujours fasciné… et Disney l’a compris ! Tout a commencé quand Disney s’est penché sur la création d’un film d’animation à partir du conte des frères Grimm : « Blanche-Neige ». Avec une facilité à les remodeler pour en tirer une version plus acceptable, les studios Disney n’en finissent plus. Il faut avouer que Disney édulcore beaucoup les contes. En effet, si les studios prônent la tolérance, l’égalité des sexes et l’ouverture d’esprit ; les contes originaux sont souvent sexistes, macabres et gores. Le petit plus de Disney : leur public cible. Allant jusqu’à 77 ans, toucher le public familial est le but premier de Disney. C’est sûrement pour ça qu’il reste le NUMÉRO 1 mondial en matière d’animation.

Au menu des prochaines années : « Mulan », « Dumbo », « Pinocchio » et même « Le Roi Lion ». On est en droit de se demander jusqu’où iront les adaptations de Disney. Car, même si certaines adaptations rencontrent un franc succès, le recyclage n’est pas très populaire. Les remakes sont souvent très critiqués, sauf s’ils apportent une vraie relecture de l’œuvre originale. La franchise n’a plus qu’à nous bluffer autant qu’avec « Beauty & the Beast ».

Mauvaise nouvelle pour elle, le prochain film Disney est « Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar ». Espérons qu’il se relève de ses deux derniers échecs…

Note de la rédac pour ce dernier Disney : "Beauty & the Beast" : 8.5/10

Et vous, impatient de voir ce nouveau Disney ? 🙂