Ed Sheeran au casting de LA série événement

L’info vient de sortir : le rouquin fait partie du casting de la 7ème saison de Game Of Thrones. Un peu plus d’une semaine que son album « Divide » est sorti, et l’artiste fait à nouveau le buzz. Coup d’œil sur cette annonce inattendue…

Ce n’est pas une première pour la série d’HBO d’accueillir des artistes sur le plateau. Parmi eux, notons Colplay, Mastodon, Sigur Rós, … Déjà des tas de questions sur nos lèvres : chantera-t-il ? Sera-t-il reconnaissable ? Car, les membres du groupe Mastodon avaient joué des zombies tellement mutilés que personne ne les avait reconnus directement. Mais le plus touchant, c’est la raison pour laquelle Ed Sheeran s’est laissé convaincre d’arriver en pleine guerre. L’actrice Maisie Williams (Aria Stark dans GOT) est fan du chanteur. C’est donc pour elle qu’il a accepté de faire partie du casting de cette avant-dernière saison !

Bonne nouvelle pour les fans ?

Pas sûr… Pour les fans du chanteur en tout cas ! Car, oui, comme vous le savez, on ne survit jamais vraiment longtemps dans la série. Et cela serait étonnant qu’Ed Sheeran survive à deux épisodes. Quel mort lui réserve les producteurs ? Ou peut-être sera-t-il sur le trône de fer. Alors là, ça serait un énorme coup de théâtre.

En attendant, il reste encore (beaucoup) trop de temps à patienter. Eh oui, c’est le 16 juillet que l’on retrouvera le premier épisode de cette série mythique. Êtes-vous prêt à retourner en plein hiver ? Plus que 124 jours à tenir.

Vous en pensez quoi de cette annonce ?