Le retour des Targaryen est enfin annoncé…

Et Daenerys revient sur nos écrans le … 16 juillet ! Au milieu des vacances scolaires, le monde a rendez-vous à Westeros. Profitons de cette annonce pour revenir sur une saison 6 qui s’est terminée en force … Attention Spoilers !

Eh oui, on se souvient tous de l’épisode 9 et 10 de cette superbe saison, devenus deux épisodes mythiques de la série américaine. Le combat entre John Snow et Ramsay Bolton, qui commence par la mort de Rickon Stark. Heureusement, Ramsay ne gagne pas et est dévoré par des chiens. Un mort bien violente pour celui qui avait coupé le sexe de Theon Grejoy. Mais le plus magnifique reste la scène du septuaire. Cette scène où Cercei nous prouve qu’elle peut éliminer tous ses ennemis d’un seul coup. C’est chose faite. Mais pour rappel, son fils se suicide juste après. Dans le même épisode, on a pu assister à la revanche d’Aria Stark et à l’arrivée de l’hiver. La saison se terminait sur un coup de tonnerre : la montée au pouvoir de Cercei !

Plus d’un million de fans et la série la plus controversée…

Alors qu’il ne reste plus que deux saisons avant le clap de fin, la série séduit toujours autant de fans. La série séduit et choque le monde entier depuis 2011. Mais elle choque aussi… Traitant ouvertement de l’inceste, du viol, du meurtre, de la corruption et du pouvoir, la série a déjà manqué d’être censurée plus d’une fois. Malgré tout, elle continue à être populaire et à susciter l’admiration de nombreux fans. Produits dérivés, acteurs en convention, attente chaque année de la nouvelle saison … en sont les preuves !

Alors qu’hier, HBO dévoilait la date, ils ont tout de même tenu à faire patienter les mordus de GOT. En effet, ceux-ci devaient envoyer le mot “FIRE” pour faire fondre un bloc de glace et, ainsi, dévoiler la date. L’action qui devait durer une quinzaine de minutes s’est étalée sur … plus d’une heure : bug de la vidéo, remise à zéro … Mais au bout de tout ce temps, la date était enfin dévoilée, et c’est tout ce qui compte !Plus que quelques mois à attendre pour retrouver l’hiver … en plein mois de juillet ! J

Alors, qui souhaitez-vous voir sur le trône de fer au final ?