Aujourd’hui mesdames, c’est votre journée …

Alors, profitez ! Laissez monsieur faire la vaisselle, vous bichonner, un petit massage peut-être … Certes, il devrait le faire tous les jours, mais bon… Alors, pensez à vous faire plaisir aujourd’hui, à vous relaxer et à vous souvenir …

Cette année, ça fait pile-poil 40 ans que les « Nations Unies » ont reconnu cette « journée internationale des femmes ». Il a fallu attendre 5 ans supplémentaires, 1982, pour que la France la reconnaisse à son tour ! Pour la petite histoire, c’est pendant la révolution russe que les femmes décident de faire grève pour obtenir « du pain et la paix ». Quatre jours plus tard, le tsar abdique et le gouvernement offre le droit de vote aux femmes. C’était le dernier dimanche dimanche de février (23 février 1917) dans le calendrier julien, d’usage en Russie. Mais la date du 8 mars nous vient du calendrier géorgien, d’usage dans nos pays.

Dès lors, cette date est restée comme un symbole de lutte pour le droit de toutes les femmes, de tous les pays du monde, ainsi que de leur aide dans le processus politique et économique. Chaque année, les « Nations Unies » proposent un thème. Cette année, c’est « les femmes dans un monde du travail en évolution : pour un monde 50-50 en 2030 ». Malgré les inégalités, nous allons chaque année vers quelque chose de plus en plus positif.

Et chez nos peoples alors ?

Et c’est pour ça qu’aujourd’hui, on en profite pour revenir sur dix morceaux qui parlent de la femme sous toutes ses formes. Vous êtes prêtes à chanter et à bouger ? C’est partiiiiiii !

Numéro 10 : Les « Pussycat Dolls » et son morceau « I don’t need a man ». Si la majorité des femmes pensent qu’avoir un anneau au doigt les rendront heureuses, l’important, c’est d’être en phase avec soi-même. C’est à partir de ce moment-là qu’on peut réellement aimer. Et voilà le message des PCD !

Numéro 9 : Destiny Child et son tube « Survivor ». Un appel aux femmes de toute génération et de toute condition pour leur dire de ne jamais renoncer. Et pourquoi ? « … I’m a survivor, I’m gonna make it, I will survive, keep on survivin’ … ».

Numéro 8 : Alicia Keys et son succès « Girl on fire ». Alors qu’elle se sentait comme un lion en cage, elle a décidé d’exploser et de libérer le lion qui est en elle. Une chanson tirée de sa propre vie qui met de bonne humeur. On vous propose ici une version plus rythmée « Inferno », avec la participation de Nicky Minaj.

Numéro 7 : Lady Gaga et son très controversé « G.U.Y ». Quand elle écrit cette chanson, c’est avant tout pour parler de la bisexualité. Mais au final, elle devient un hymne à la soumission sexuelle de l’homme par la femme ainsi qu’au féminisme. Quand le rôle d’actif et de passif dans le couple s’inverse, ça donne ce morceau explosif de Lady Gaga…

Numéro 6 : Katy Perry et son incontournable « California Gurls ». Elle rend hommage à sa Californie natale et en fait la promo en assurant le statut de la femme magnifique californienne. On obtient alors ce morceau dynamique. Mais si on ajoute Snoop Dog, ça donne encore mieux !

Numéro 5 : Rihanna et son carton « Only Girl (in the world) ». Une chanson d’amour simple et directe où la Barbadienne veut être la seule dans la vie d’un homme. C’est en musique et en dansant dans un champ de fleur qu’elle nous enchante et nous fait aimer.

Numéro 4 : P!nk et son célèbre « Stupid Girl ». L’artiste de 37 ans en a marre des stéréotypes de la femme stupide. Pire, elle en a marre que la femme se donne un mauvais genre. C’est ce qu’elle dénonce dans cette chanson intemporelle : « soit qui tu es et ne tentes pas d’être quelqu’un d’autre ! ».

Numéro 3 : Madonna et son électrique « Girl Gone Wild ». Quand la femme devient sauvage et se rebelle, les hommes n’ont qu’à bien se méfier… Un succès pour la « Queen of the Pop ».

Numéro 2 : Ariana Grande et son single « Dangerous Woman ». La chanteuse de 23 ans affirme le côté dangereux des femmes. Si elle paraît innocente, tous les hommes peuvent tomber dans son piège. Et elle en devient ainsi une prédatrice sexuelle !

Eeeet … Numéro 1 : Beyoncé et son cultissime « Run the world (Girls) ». Déjà entendu des milliers de fois, mais tellement incontournable de la scène américaine. Beyoncé prouve une fois de plus que les femmes ont le pouvoir … Et ça, c’est top !

Alors, quel est votre tube préféré pour cette journée ?