Quand Julian Perretta nous donne des nouvelles de … Stromae !

Après une collaboration récente avec Vitaa, Stromae a été aperçu sur le compte Facebook de Julian Perretta. Le jeune bruxellois avait annoncé, fin 2016, qu’il prenait une pause carrière. La raison ? Se consacrer à son label « Mosaert », crée avec sa femme et rester un peu dans l’ombre. Mais quelques signes nous font dire le contraire…

En effet, souvenez-vous, la rumeur d’une collaboration remonte à mai dernier. L’interprète de « Tied Up » profitait du soleil avec le maestro de la musique… Le tout à Bruxelles ! Et voilà qu’hier, Julian poste une photo sur son Facebook. Non seulement on y voit les deux compères tout sourire, mais un bocal cache ce qu’il y a dans les mains de Stromae. Un nouvel enregistrement ? Une photo d’un nouveau single ? Un contrat pour sa comédie musicale ? Car oui, si Stromae ne fait plus trop de déclarations, son projet de comédie musicale serait toujours d’actualité !

Niveau actualité également, on peut remarquer que le belge de 31 ans a laissé pousser ses cheveux. Et résultat ? C’est canon !

Et si après « Peine et Pitié », Stromae collaborait avec mister Perretta… On ne sait pas pour vous, mais nous, on est déjà fan !

Vous pensez aussi que si duo il y a, il sera « formidable » ?