Quand les élections deviennent une application …

C’est le pari fou lancé par une émission de télévision ! En effet, le 15 mars prochain se dérouleront les législatives aux Pays-Bas… Et si, en attendant, on s’occupait des candidats comme des tamagotchis ? Et bien, c’est chose faite …

S’occuper d’un candidat virtuel, c’est le but de cette application. Celle-ci va définir automatiquement le candidat en tête de liste d’un des 17 plus gros partis se présentant aux élections. Une fois défini, vous n’avez plus le choix : vous allez devoir vous occuper de lui. Le nourrir, lui donner de l’attention et de l’amour vont devenir chose courante ! Mais attention, si l’homme politique se sent oublié, il mourra !

Vous êtes l’influence politique …

Appelée « Kamergotchis », cette application est constamment mise à jour en suivant l’actualité. Le joueur va donc recevoir des informations sur les déclarations de ses tamagotchis. Par exemple, si l’ordinateur lui a pioché l’extrême droite, il aura toutes les informations de « Geert Wilders », député d’extrême droite.

La récompense ? Ceux qui se seront occupés à la perfection de leurs personnalités politiques recevront … un ticket pour assister à l’émission qui a lancé l’application.

Un jeu mobile intelligent qui fait prendre conscience aux Pays-Bas qu’il faut vraiment éviter de se retrouver à la même mentalité que l’Amérique de Donald Trump !

Vous en pensez quoi du concept ?