Quand John Legend et Ariana Grande revisitent un classique …

C’est une réussite ! Il est là, on l’attendait avec impatience. Le premier clip musical de la « Belle et la bête » est enfin sorti. « Beauty and the beast » est une pure merveille. Analyse de ce succès bientôt mondial…

Souvenez-vous, la semaine dernière, on évoquait le dernier clip de la chanteuse de 23 ans « Everyday ». Vous pouvez retrouver l’article au lien suivant : http://bit.ly/2msuE8f . Ici, on la retrouve dans un tout autre univers, celui de Disney. Le film est attendu comme un des succès de l’année 2017. Bien que les acteurs chantent, les invités sont également légendaires. En effet, outre Ariana Grande et John Legend, Céline Dion chantera également un titre phare de cette histoire d’amour.

Publié hier, le clip de la franchise « Disney » est un renouveau. Les mélodies étant un peu plus rythmées que la chanson originale, le côté magique est tout aussi présent. Retrouvant tous les personnages de l’histoire dans le clip, de nombreuses allusions sont également faites. Eh oui, des costumes rosés se rapprochant pour former une rose, la scène du bal … Tout est fait pour nous donner une envie d’acheter nos préventes pour ce film magique. En attendant, on met la chanson dans notre GSM et on en profite pour l’écouter en boucle.

N’oubliez pas, le chef-d’œuvre de Bill Condon sort officiellement le 22 mars, mais de nombreux cinémas font des avant-premières exclusives. N’hésitez pas à y aller. Nous, on ira !

Une seule chose à ajouter : il faudra donc aller le voir deux fois. Une fois en français pour des chansons aux paroles cultes ; et une fois en anglais, pour les chansons originales et retravaillées d’artistes de talents.

Vous avez hâte ?