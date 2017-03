Denis Brogniart est de retour vendredi prochain !

Et cette fois, direction (encore) le Cambodge. Dès le 10 mars, c’est reparti pour quelques mois au cœur de l’aventure. Et cette année, Koh Lanta innove pour sa 17e édition. Zoom sur cette nouvelle saison de la plus vieille émission de téléréalité française…

Toujours le même principe : des gens de tout âge, profession … Bref, des gens ordinaires débarquent dans un endroit inconnu, un milieu hostile où ils vont devoir se débrouiller. Trahison, travail d’équipe, épreuve physique … Voilà ce qui motive TF1 et son public depuis 2001. Et le rituel du vendredi soir reprend …

Des nouveautés pour 2017…

En effet, les 18 candidats sont répartis en trois équipes et non plus en deux équipes. Les rouges, les jaunes et les bleues s’affronteront pendant deux à trois mois. Vivre en équipe pendant un laps de temps aussi long, ça complique beaucoup de choses. Ensuite, les stratégies et les éliminations seront encore plus dangereuses qu’avant. Petit désavantage de cette émission, les candidats prennent trop le côté téléréalité au sérieux et n’hésitent pas à se montrer très (trop ?) manipulateurs.

Toujours véhiculée par des valeurs telles que l’entraide, le respect et le dépassement de soi, l’émission a dévoilé son premier candidat. Il s’agit de Dylan, un luxembourgeois de 22 ans qui est bien décidé à devenir le grand gagnant de cette édition. Est-ce que la détermination de ce jeune saura faire balancer son équipe à la victoire ? Mais n’oublions pas qu’il y a encore 17 candidats pour arriver à la victoire.

Alors, qui succédera à Laurent Maistret et à Benoit Assadi ? Réponse à partir de ce 10 mars…