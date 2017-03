Pas un homme, pas une femme, mais un …

Hybride ! Vinny Ohh, mannequin de 22 ans a déjà fait plus de 100 opérations pour ressembler à … un Alien. Mais comment en est-il arrivé là ? Explication !

Ce Californien a déjà dépensé plus de 47.000 euros pour devenir le personnage qu’il a toujours voulu. En effet, depuis ses 17 ans, il ne veut plus que les gens pensent qu’il va devenir une femme. De plus, il ajoute qu’il pourrait aisément vivre … Sans parties génitales !

Et quelques opérations plus tard …

Encore 142.000 euros lui seront nécessaires pour que les médecins lui retirent son sexe. Après avoir fait une augmentation des lèvres, du nez et des retouches au niveau du front et des joues ; sa dernière opération était l’ablation des sourcils.

Comment coller encore plus à son personnage ? Vinny porte en permanence des lentilles de couleur noire et du maquillage spécifique pour assurer une ressemblance parfaite avec « l’Alien ».

Quel message faire passer avec tout ça ? La star de l’émission américaine « The Plastics of Hollywood » confie qu’il « essaie de monter aux gens que les genres importent peu dans la société et que nous devons êtres plus tolérants ».

Bien qu’étrange, un chouette message de tolérance !

Et vous, vous en pensez quoi vous de ce personnage « hors du commun » ?