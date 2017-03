Rihanna fait son entrée… à l’université

« Je suis entrée à Harvard, je n’ai jamais cru que je pourrais dire cela un jour dans ma vie… ». C’est sur ces mots que s’est ouvert son discours de remerciement. Zoom sur cette victoire inattendue…

On ne compte plus les nombreux tubes de la chanteuse barbadienne. De « Work » en passant par « Umbrella » ou encore « Diamonds », la star n’a plus rien à prouver. Nous vous avions annoncé le lancement de sa propre marque de cosmétique « Fenty Beauty » ; et bien, voilà que l’artiste de 29 ans a reçu un prix humanitaire.

Direction Cambridge, Massachusetts !

Eh oui, elle était mardi dernier à la prestigieuse université d’Harvard pour recevoir ce prix somptueux. Habituée au strass et paillettes, c’est pourtant loin des projecteurs que la chanteuse incarne son engagement ! En effet, en 2012, elle a créé la « Clara Lionel Foundation ». Le but ? Aider financièrement les jeunes étudiants des Caraïbes à venir étudier sur le continent américain.

Fière de la reconnaissance reçue, elle voulait depuis sa petite enfance aider les personnes démunies. Son rêve était de devenir grande et riche et, enfin, sauver les enfants aux quatre coins du monde. Si on lui avait dit qu’elle allait devenir…

Après avoir arrêté à 15 ans l’école, la vie la ramène sur un lieu qu’elle n’espérait pas ! Vous voyez, il faut toujours croire en ses rêves…