Envie de partager un moment agréable, convivial ponctué de rires et de débats ?

Participez à l’événement unique qu’ est le Salam Festival !

Ce festival multiculturel vise à rassembler tout le monde peut importe l’origine, la nationalité, la religion ou le sexe des personnes.

Rendez-vous le dimanche 12 mars à l’Auditorium 2000 au Heysel

Le Salam Festival propose une soirée de détente et de réflexion au travers de conférences, de spectacles humoristiques et artistiques avec la participation de James Deanno et Abdel en vrai.