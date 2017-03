Le projet complètement fou d’un opticien flamand…

Dietbrand Van Durme recouvre depuis 4 semaines maintenant le sol avec … Des pièces. Eh oui, vous ne rêvez pas, l’opticien de Wetteren colle des pièces de 1 cent, une par une. D’où est venu ce challenge ? Direction la Flandre-Orientale …

Coller environ 150.000 pièces, ça prend du temps … Et de l’argent. Dietbrand le sait bien. 1500 euros (uniquement pour les pièces), l’entretien du sol … Cela va lui revenir à plus de 3000 euros pour avoir ce sol unique. Il travaille donc quelques heures par jour à ça et espère avoir fini dans un mois. Mais, Le plus fou, c’est que personne ne voulait prendre le risque… C’est vrai ; imaginez que ça ne marche pas et qu’il est obligé de tout enlever…

Mais où trouve-t-il ses pièces ?

À la banque évidemment ! En fait, il va chercher une « carotte » de 200€. Il faut bien chercher, car, il est rare qu’une banque ait autant de pièces en réserve. Minutieusement, il va donc continuer à coller ses cents, réduire l’écart entre celles-ci et ainsi de suite. En plus, il faut dire que l’idée lui était directement venue quand il avait vu le même style dans une salle de bain. Il le voulait, il l’a eu…

Environ 150.000 pièces, 15 bidons de colle et du polyépoxide (plastique puissant) plus tard, cet opticien lancera un concours. Celui qui trouve le nombre EXACT de pièces collées ensemble gagnera … Une paire de lunettes !

Un sol à 1.500€, nous, on n’oserait pas marcher dessus … et vous ?