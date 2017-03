« Jax Jones » reste encore une fois numéro un de la Fun List

Découvrez le classement de ce samedi 25 février 2017 :

20 – ALESSO – Falling (E)

19 – SEAN PAUL – No Lie +1

18 – OFENBACH – Be Mine +1

17 – FLO RIDA – Cake E

16 – THE MAGICIAN – Tied Up +1

15 – BLACK M – French Kiss -1

14 – LOUIS FONSI – Despacito +4

13 – MARTIN GARRIX – Scared To Be Lonely -3

12 – NEIKED – Sexual – 1

11 – BURAK YETER – Tuesday +1

10 – BAKERMAT – Living +3

09 – BSSMNT – Tu Vas Danser =

08 – STARLEY – Call On Me – 4

07 – THE WEEKND & DAFT PUNK – I feel It coming – 1

06 – CLEAN BANDIT & SEAN PAUL – Rockabye -1

05 – DON DIABLO – Cutting Shapes +2

04 – MAJOR LAZER – Run Up + 4

03 – HENRI PFR – Until The end -1

02 – ED SHEERAN – Shape Of you +1

01 – JAX JONES – You Don’t Know Me