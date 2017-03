Envoyer un GIF de vous à vos meilleurs amis ?

C’est maintenant possible ! En effet, une nouvelle application mobile fait le buzz : JibJab. Mais c’est quoi exactement ? À quoi ça sert ? Ça vient d’où ? Coup d’œil sur le digne successeur de Dubsmash.

Fondé en 1999, JibJab s’était déjà fait remarquer lors de l’élection présidentielle américaine de 2004. En effet, ce studio numérique de divertissement s’était amusé avec les « futurs présidents ». Il avait animé Georges W Bush et John Kerry chanter sur la chanson « This Land is your land ». Le studio revient sur le devant de la scène avec sa nouvelle application : JibJab !

Le principe ? Prendre une photo de sa tête avec différentes expressions. Celles-ci seront immédiatement insérées dans différents GIFs. Vous pourrez alors choisir celui qui vous plaît et l’envoyer à vos amis. Mais ce n’est pas tout ! Vous avez également la possibilité d’envoyer des cartes personnalisées ou même de vous retrouver héros de votre musique préférée. Franchement, qui n’a jamais rêvé d’intégrer son clip préféré ?

Et à quoi ça sert ?

Concrètement ? À rien ! Mais il permet surtout d’essuyer de bons fous rires avec vos amis. En effet, le but numéro un de cette application, c’est de savoir se démarquer. Adieu GIFs pourris, mille fois vus et revus. Bonjour GIFs personnalisés. Et le top du top ? C’est que l’application est entièrement gratuite. Enfin, pas tout à fait. TOUS les GIFs sont gratuits, mais les cartes et vidéos personnalisées reviennent à 2.99€/mois. Disponible sur les appareils IOS et Android, on passe quand même un bon moment à créer ses personnages.

À utiliser sans modération … D’ailleurs nos animateurs se sont prêtés au jeu !