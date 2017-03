Voici enfin un record qui a du chien !

Une journée typique à Mexico… Pas tout à fait ! Un rassemblement d’un genre nouveau s’est déroulé dans la capitale mexicaine. Zoom sur cet événement canin … Hors du commun !

Le directeur du tout premier « Bulldog’s Club » a réussi un pari fou dimanche dernier : réunir plus de 950 Bulldogs français en plein cœur de Mexico. Le but ? Être dans le « Guinness Book des records ».

Mais encore ?

Toutes langues dehors et toutes queues remuantes, toute la race canine était au rendez-vous ! Arborant le drapeau du Mexique ou bien des lunettes fantaisies, tous étaient sur la plus grande artère de la ville : Paseo de la Reforma. De quoi casser l’image du chien méchant et fainéant…

Sans oublier que, si 950 chiens étaient présents, comptez le double dans les rues… En effet, les maîtres étaient bien évidemment de la partie. Et maintenant ? Les preuves ont été envoyées à la commission du livre… Affaire à suivre !

Nous, on se dit quand même que c’est vachement … WOUF !