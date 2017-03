Un petit creux ? Et si on allait manger une brique …

De Lego ! Bleu, rouge, noir, orange ou encore jaune, le « Brick Burger » fait fureur !

Le principe ? Fast-food à l’américaine, l’endroit est entièrement décoré en Lego. Du sol au plafond en passant par les chaises et les tables, les Geeks seront ravis. En attendant votre commande, vous pourrez faire vos propres constructions et, pour les plus enfantins, repartir avec une boîte de jeu.

Mais le plus fou, c’est les burgers. Vous choisissez tout d’abord la couleur de votre pain, ensuite sa taille, son contenu et celui-ci arrive sous forme de … brique ! Et plus de 10 sortes de burgers sont disponibles… Même un « Darth Burger » (clin d’oeil à Star Wars).

Petit problème …

À l’heure où « Lego Batman » sortait en Belgique, c’est aux Philippines qu’ouvrait ce restaurant. Deux solutions s’offrent à vous : soit vous prenez des petites vacances bien méritées en Asie pour tester ce burger. Soit, plus facile, vous attendez qu’un fast-food de ce genre ouvre en France ou en Belgique…

Une fois goûté, on pourra alors dire que le Belge à « une brique dans le ventre » !