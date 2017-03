Guess what ? Wolverine is BACK …

Demain sort le tant attendu troisième film de la série Wolverine : « LOGAN ». Toujours campé par un Hugh Jackman plus en forme que jamais, le film s’annonce explosif ! En plus, Il a annoncé que ce sera la neuvième et dernière fois que le X-Men sortira les griffes… Zoom sur ce film bientôt culte…

Logan, fatigué du combat des mutants, veille, dans un lieu secret, sur son vieil ami malade, le professeur Xavier. Malheureusement, il sera forcé de quitter sa paisible retraite quand une jeune mutante vient le trouver, pourchassée par des individus malfaisants. Il ne sera alors pas si facile pour James Howlett de rompre avec son passé et de se retrancher du monde…

Nous l’avons vu…

Beaucoup plus noir que les précédents volets, on rentre directement dans le film par une scène d’une extrême violence. C’est un cocktail d’action, de suspens et de psychologie. Quand le trio va prendre la fuite, apprêtez-vous à être scotché à votre siège. C’est un Road-Movie où l’on comprend enfin qui est réellement Logan et pourquoi il est si fragile psychologiquement… Les critiques ne sont que positives et le film juste CANON.

Bonne chance à tous 🙂

Oserez-vous affronter une dernière fois les lames de Logan…