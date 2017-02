Quand Katy Perry lance un message politique…

Hier s’est déroulée la 40ème cérémonie des Brit Awards. Des One Direction à Beyonce en passant par Drake, toutes les plus grandes stars étaient présentes. Alors que, contrairement aux dernières cérémonies, la soirée se passait sans insinuation politique, c’était sans compter sur l’arrivée de Katy Perry.

La jeune californienne de 32 ans a interprété pour la seconde fois en LIVE son dernier titre « Chained to the rythm ». Souvent engagée politiquement, elle avait clairement annoncé son soutien à Hilary Clinton, lors de l’élection américaine présidentielle.

Quelle ne fut donc pas la surprise des participants lorsqu’ils ont vu arriver deux immenses squelettes. Jusque là, rien d’anormal … Sauf que les squelettes ressemblaient trait pour trait à Donald Trump et Theresa May. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont tout de suite compris de qui il s’agissait. En effet, leurs tenues étaient identiques à celle de leur première rencontre. Pour rappel, la Première ministre avait affiché un goût prononcé pour son côté républicain et sa loi anti-migrants.

Malgré un show du tonnerre, le geste de la chanteuse n’est pas passé inaperçu. Alec Shelbrooke, un député conservateur, a réagi en insultant l’interprète de « Firework » de « gauchiste » qui ne sait pas comment va le monde.

Quoi qu’il en soit, ça a plus aux spectateurs et lui a valu une « Standing Ovation ». Alors, respect Katy !

Et vous, vous en avez pensé quoi de cette prestation ?