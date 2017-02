Les vraies règles du jeu UNO

Pour éviter les menaces, les insultes ou les malédictions jetées sur 3 générations lors de nos soirées entre amis quand on joue à UNO, voici les vraies règles du jeu !

OK… le jeu se décline sous différentes formes : avec des shoots de vodka pour les alcooliques, de l’argent pour les flambeurs ou des gages pour les petits blagueurs, mais les règles sont les règles !!! Fini les soit disant « malentendus ».

Pour commencer, chacun doit avoir 7 cartes en main, bon… pour pas commencer à dire « c’est moi qui commence parce que je suis la plus belle » ou « c’est moi qui commence parce que c’est mon jeu », …On laisse gentiment la place au plus jeune et on va dans le sens des aiguilles d’une montre. Une fois que tout le monde est servi, le reste du paquet de cartes se met au centre de la table, du pouf, du lit, du sol, … face cachée et on en retourne 1 SEULE qui sera la carte à partir de laquelle la partie pourra commencer.

La règle de jeu est super simple, pas besoin d’avoir un doctorat pour ça : Soit on met le même chiffre, soit la même couleur de la carte retournée ET peut se débarrasser de plusieurs cartes à la fois si elles ont le même chiffre !

Concernant les fameuses cartes piège … c’est là que ça devient marrant…ou pas … : la carte « change de sens », « Passe ton tour » et « +2 » peut être posée UNIQUEMENT si elle est de la même couleur que la carte posée par le joueur précédent .

Et pour les cartes « +4 », elles peuvent être posées à n’importe quel moment du jeu !

Si, la chance n’est pas avec nous et qu’on n’a pas de carte de la même couleur, du même chiffre que la carte précédente ou même pas une carte piège !!!… On doit piocher mais, fini les arnaques, on pioche max 2 fois !!! si la chance n’est toujours pas au rendez-vous après les 2 pioches …faut juste attendre patiemment et passer son tour jusqu’au moment où le bon chiffre ou la couleur tant attendue arrive enfin !

La partie se terminera quand l’ un des joueurs aura posé sa dernière carte en main et si celui-ci a, bien entendu, dit le mot « UNO » au tour précédent sinon il se retrouvera avec 2 cartes en plus de pénalité, oui c’est cruel …

Enfin, le comptage des points : il suffit d’additionner la valeur des cartes restantes et celui qui obtient le plus petit nombre gagne !