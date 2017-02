Découvrez « C’est Que Du Fun »

Le samedi et dimanche, de 07h à 10h

Vous ne savez plus quoi faire de vos weekends ? Fun Radio vous réveille le samedi et le dimanche entre 07h et 10h avec un maximum d’informations. Au programme : télé, web, jeux vidéo, spectacles et bien sûr plein de cadeaux !

Sophie, Kauffman & David vous réveillent chaque weekend pour un morning 100% belge avec des infos locales et nationales ! Rayon amusement, retrouvez le « combien ça coûte » et « la grande Box » !!

On vous retrouve dès ce samedi 07h en pleine forme !

Bisous les amis