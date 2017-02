Après le grand écran, Rihanna se lance dans …

Le maquillage !

La chanteuse de 29 ans est partout. Non seulement elle réussit tout ce qu’elle fait en musique, mais elle sera à l’affiche de deux grands films courant 2017. Et quels films ! Puisqu’il s’agit de Valérian, le nouveau Luc Besson, et Ocean’s Eights, Spin off du célèbre “Ocean’s Eleven”.

Mais pour l’instant, c’est dans le cosmétique que la Barbadienne s’investit. En effet, après avoir collaboré il y a quelque temps avec MAC, ce qui lui avait valu un succès total, elle lance maintenant sa propre marque : « Fenty Beauty » by Rihanna. Un petit clin d’œil à son nom de famille. L’interprète de « Diamonds » l’a dévoilé par un compte Instagram qui est aujourd’hui supprimé. Néanmoins, il laisse toujours apparaître que le premier produit sera un rouge à lèvre holographique. Même si aucune date n’a été dévoilée, nous savons qu’il sera disponible dans tous les magasins Sephora dès l’automne 2017.

Et, comme si ce n’était pas assez, une annonce a été lancée par Riri pour trouver les MEILLEURS maquilleurs des USA.

À votre avis les filles, elle fera mieux que Kylie Jenner ou pas ?