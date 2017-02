(18 février 2017) Découvrez le classement de vos 20 titres dancefloor préférés sur Fun Radio.

20 – SEAN PAUL – No Lie (Nouveauté)

19 – OFENBACH – Be Mine +1

18 – LOUIS FONSI – Despacito (Nouveauté)

17 – THE MAGICIAN – Tied Up (Nouveauté)

16 – NEVADA – The Mack -4

15 – W&W – Caribbean Rave =

14 – BLACK M – French Kiss =

13 – BAKERMAT – Living +4

12 – BURAK YETER – Tuesday +4

11 – NEIKED – Sexual -2

10 – MARTIN GARRIX – Scared To Be Lonely +8

09 – BSSMNT – Tu Vas Danser -2

08 – MAJOR LAZER – Run Up -2

07 – DON DIABLO – Cutting Shapes +3

06 – The WEEKND & DAFT PUNK – I Feel It Coming -2

05 – CLEAN BANDIT & SEAN PAUL – Rockabye =

04 – STARLEY – Call On Me -1

03 – ED SHEERAN – Shape Of you +5

02 – HENRI PFR – Until The end =

01 – JAX JONES – You Don’t Know Me =

On peut dire au revoir à Starley et Call On Me qui quitte le top 3 cette semaine. Jax Jones avec son titre You Don’t Know Me reste numéro 1 du classement de la FUN LIST. Suivi par Henri PFR avec son titre Until The End en numéro 2 et Ed Sheeran avec le titre Shape Of You se retrouve à la 3ème place du podium.

Ce samedi, Martin Garrix avec le titre Scared To Be Lonely me réalise la plus forte progression de la semaine en passant de la 18ème à la 10ème position, prenant ainsi 8 places dans le classement de la FUN LIST.

En revanche, Nevada avec The Mack perd 4 places et recule à la 16ème place.

Les entrées de la semaine

Sean Paul avec No Lie ;

The Magician feat Julian Perretta avec Tied Up ;

Luis Fonsi avec le titre Despacito.

Les sorties de la semaine

3 entrées, donc 3 sorties. Malheureusement, DVBBS avec Not Going Home , Dimitri Vegas and Like Vegas avec Hey Baby et Galantis avec Love On Me sortent du classement de la FUN LIST.