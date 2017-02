Drake et Jlo c’est déjà fini

Drake et Jlo c’est déjà fini !

2 mois seulement après l’officialisation de leur couple, Jlo et Drake se séparent.

Selon les deux stars, leurs agendas respectifs ne leur laisseraient pas l’occasion de vivre pleinement leur idylle.

Certaines rumeurs tendent pourtant à dire que cette rupture arrive étrangement au même moment que la rupture entre Nicki Minaj et le rappeur Meek Mill.

Il n’en n’aura pas fallu plus pour que les internautes fassent déjà courir la rumeur selon laquelle l’interprète de « Hotline Blink » quitte la reine de la pop pour reconquérir la déesse du rap.

En effet, Drizzy n’a jamais caché son attirance pour la belle rappeuse.

De plus, une source proche de Drake aurait révélé à « Hollywood Life » que les deux s’envoyaient déjà des messages alors qu’il était encore en couple avec Jenny From The Block.

Mais leurs échanges ne seraient que strictement professionnels … qu’en pensez- vous ?