Louvardgame 2017

La Louvardgame, c’est LE championnat belge de compétition E sport rassemblant les plus grands champions.

Tu es fan de LAN PARTY ? Alors réserve déjà ces dates dans ton agenda !

Le prochain rendez-vous de la Louvardgame c’est à Louvexpo les 17,18 et 19 février. 250 joueurs s’affronteront en 4 tournois : Counter-Strike, League of Legends, Starcraft 2 et Hearthstone.

Pour les meilleurs, du cash mais aussi de super cadeaux à remporter !

Infos et réservations louvardgame.be

En collaboration avec le spécialiste GAMING : Maxxtor.eu et Fun Radio.