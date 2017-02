L’objet geek du week-end

C’est la découverte geek de ce weekend…

Vous aviez l’habitude de chanter sous la douche ? Et bien, grâce aux enceintes Aquafonik, vous pourrez dorénavant chanter sous la douche et en musique en plus… La connexion se fait via bluetooth, donc très simple d’utilisation, vous vrofitez de votre musique même sous la douche car l’objet est waterproof et en plus elle possède un microphone intégrées pour les appels téléphoniques importants qui ne peuvent pas attendre. Imaginez un peu le dialogue J « Allo ? Oui Allo…. Ça va tout va bien ? Oui ça va… je suis sous la douche … »