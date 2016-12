Vous ne savez pas quoi faire ce 31 décembre ? New year 2017 VIP¨Edition c’est the place to be.

Au programme champagne shower candy bar et plein de surprises.

Vinz de Fun Radio dj Boss , dj Furax et plein d’autres vous feront danser jusqu’au bout de la nuit.

Une seule adresse salle de l’Union Wonck à visé à ne pas manquer