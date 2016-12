Harry Potter : Ce mariage à thème va vous éblouir (photos)

Parmi les mariages insolites et originaux qui ont lieu à travers le monde, celui-ci est assurément très réussi. Meredith et Joshua ont en effet promis de s’aimer pour toujours au beau milieu d’un thème tiré d’Harry Potter et d’amis armés de baguettes magiques. DGS vous fait découvrir cette fête tout à fait époustouflante.

Meredith Fahey et Joshua Votaw sont deux Américains qui se sont connus sur un site de rencontres et ont depuis toujours su qu’ils se marieraient en organisant une fête au thème inspiré d’un de leurs livres préférés. Ils se sont naturellement tournés vers la saga Harry Potter. Ils ont discuté pendant des heures de chaque détail qu’ils voulaient incorporer, notamment des cartes calligraphiées, une poupée faite à la main de Dobby et bien d’autres choses encore. L’un des managers du restaurant s’est même déguisé en Severus Rogue et a pris son rôle très au sérieux.

“Nous sommes tous les deux d’immenses fans d’Harry Potter“, a déclaré Meredith lors d’une interview pour le site Buzzfeed. “Nous nous sommes lu les livres à voix haute et nous avons regardé les films un nombre incalculable de fois. Notre vision du mariage était de le faire dans l’univers d’Harry Potter, sans que ça ne devienne kitsch ou ringard. Nos amis adorent cette saga également et 60 % d’entre eux ont totalement joué le jeu ; en venant habillés selon les couleurs des différentes maisons, en robes ou costumes. Ils ont même jeté leurs meilleurs sortilèges.”